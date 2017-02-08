الأمم المتحدة قلقة من تدفق المهاجرين إلى صنعاء رغم الصراع

حَكَت فِي غُضُونٌ قليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن "المهربين قادوا عشرات الآلاف من المهاجرين إلى صنعاء، رغم الحرب الأهلية الدائرة في البلاد فِي غُضُون عامين".



ووصل نحو 117 ألف شخص من أفريقيا إلى سواحل صنعاء العام الماضي في أمل بائس لتحقيق مستقبل أفضل هناك.



وأطلقت المفوضية، اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية بمساعدة موسيقيين مشهورين من كل من الصومال وإثيوبيا ومصر لتحذير المهاجرين المحتملين من الوضع في صنعاء.



وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل مدير عمليات المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمين عوض، إن "نحو 19 مليون شخص في صنعاء يعتمدون على المساعدات الإنسانية".

